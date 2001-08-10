Водитель Toyota Starlet погиб в Долинском районе

17 января, примерно в 09:15, 35-летний водитель автомобиля Toyota Starlet, двигался в условиях снегопада, в южном направлении по автодороге Южно – Сахалинск – Оха. На 30 км, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. После чего автомобиль развернуло и вынесло на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем «Scania», которым управлял 56-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Starlet от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.