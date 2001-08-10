Тихоокеанское
информационное агентство
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10:45, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

При ДТП в Березняках пострадал водитель Nissan Tiida

17 января,  примерно в 07:25 водитель, управляя автомобилем Nissan Tiida двигался в южном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск-Оха». На 22 км, по предварительным данным, при совершении обгона допустил занос автомобиля, в результате чего совершил столкновение с автобусом Fiat Ducato, двигавшемся во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля Nissan Tiida получил телесные повреждения.

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