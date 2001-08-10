У сахалинца нашли 9 свертков с наркотиками

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 41-летний житель областного центра, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.

Ранее полицейским поступила оперативная информация о том, что вышеуказанный гражданин хранит при себе запрещенные к обороту средства.

В ходе досмотра подозреваемого у него было обнаружено и изъято девять свертков из фрагментов цветной бумаги с порошкообразным веществом белого цвета внутри. Проведенная экспертиза установила, что это наркотическое средство синтетического происхождения массой 0,89 грамм.

По словам злоумышленника наркосодержащее вещество он приобрел через интернет у неизвестного лица для личного употребления.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.