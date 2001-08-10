Сахалинец из ревности ударил знакомого гвоздодером
В декабре минувшего года в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что на одном из вызовов была оказана помощь 35-летнему местному жителю. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, вследствие чего он был срочно доставлен в больницу.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали причастного к данному деянию злоумышленника. Им оказался 45-летний житель областного центра, который является соседом пострадавшего гражданина.
Предварительно установлено, что подозреваемый приревновал к потерпевшему свою супругу, поскольку тот оказывал ей знаки внимания. Тогда, испытывая чувство личной неприязни, он проник ночью к нему в квартиру, ударил заявителя гвоздодером в область живота, после чего скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Подозреваемый задержан. Ведется следствие.
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