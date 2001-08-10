Сотрудники полиции по Охинскому району задержали пьяного за рулем

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по Охинскому городскому округу был остановлен легковой автомобиль японского производства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

За рулем иномарки находился 32-летний мужчина, у которого были явные признаки опьянения. От него исходил стойкий запах алкоголя, тогда стражи порядка незамедлительно отстранили его от управления автомобилем.

Дальнейшая проверка по базе данных показала, что ранее данный гражданин был привлечен к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержит уголовно наказуемого деяния.

Решением суда он был лишен водительских прав на 36 месяцев и приговорен к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ - нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Транспортное средство помещено на спецстоянку. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.