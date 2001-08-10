Решив продать коляску через интернет, сахалинка лишилась своих сбережений
В минувшую субботу в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 33-летней жительницы областного центра. Женщина рассказала, что после звонка неизвестного у нее с банковской карты пропало более 9 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Потерпевшая рассказала, что ранее она разместила на одном из популярных сайтов объявление о продаже детской коляски. Через несколько часов ей позвонил мужчина. В ходе диалога, он убедил заявительницу в том, что прямо сейчас купит ее товар и готов перевести на ее карту денежные средства. Но для этого нужен номер ее карты и трехзначный код на обороте. Ничего не заподозрившая женщина сообщила информацию аферисту, после чего лишилась вышеуказанной суммы. После списания средств заявительница попыталась перезвонить на номер мошенника, но он уже был недоступен.
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