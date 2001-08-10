В Корсакове остановили пьяного водителя после ДТП

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступила информация о том, что на автодороге «Корсаков - Подорожное» произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

По прибытию сотрудников ДПС на место выяснилось, что водитель иномарки съехал с дороги и угодил в кювет. При оформлении дорожно-транспортного происшествия у 24-летнего водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения.

При этом дальнейшая проверка показала, что данный гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение и был лишен водительских прав. Несмотря на действующее наказание, он повторно сел за руль, будучи нетрезвым, чем подверг опасности себя и других участников дорожного движения.

По признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию), возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъят и помещён на спецстоянку. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.