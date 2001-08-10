Полиция Южно-Сахалинска раскрыла автомобильную кражу

12 января в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 51-летнего местного жителя, у которого похитили колеса с автомобиля стоимостью 22 тысячи рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, была установлена личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель города Южно-Сахалинска.

Как выяснили сотрудники полиции, злоумышленник орудовал в ночное время суток. При помощи домкрата, он поднял автомобиль и при помощи инструментов открутил колеса. Затем он погрузил краденое в свой автомобиль и уехал.

Похищенное злоумышленник перепродал третьим лицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В настоящее время устанавливается аналогичные факты совершенные данным гражданином. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.