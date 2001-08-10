В Южно-Сахалинске транспортные полицейские задержали поклонника «реагента»

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции задержан 27-летний сахалинец, который подозревается в хранении наркотиков синтетической группы, сообщили ТИА "Острова" в Сахалинском линейном отделении России на транспорте.

В одном из карманов куртки оперативные сотрудники обнаружили и изъяли пакетик, внутри которого содержалось порошкообразное вещество, в народе называемое «реагент».

В ходе опроса молодой человек рассказал, что является потребителем наркотиков синтетической группы. Перед тем, как его задержали, он получил от неизвестного лица смс-сообщение, в котором содержалась информация о месте нахождения наркотиков. После того, как он положил в карман заветный пакетик с наркотиками, был задержан сотрудниками полиции.

Общий вес изъятого наркотика составил 0,5 грамма. Согласно предварительным подсчетам экспертов, до наркопотребителя не дошло около 70 разовых доз.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов крупном размере».