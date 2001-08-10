Ситуация с убийством животных в Луговом взяли под контроль депутаты

По факту жестокого убийства безнадзорных собак в пл/р-не Луговое, получившего большой общественный резонанс, заместитель председателя постоянного комитета по экологии и природопользованию областной Думы Артем Круглик обратился с письмом в правоохранительные органы. По данному инциденту в связи с публикацией в сахалинском СМИ в настоящее время проводится проверка, сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Расследование случая убийства животных взято на контроль заместителем начальника УМВД России по Сахалинской области, начальником полиции Андреем Переверзевым.

- Это вопиющий и, к сожалению, не единичный случай на Сахалине, и областная Дума неоднократно рассматривала вопрос об эффективной реализации законодательства о безнадзорных животных на территории области, - сказал Артем Круглик.

Депутат напомнил, что в 2019 году впервые в областном бюджете была предусмотрена финансовая поддержка в размере 2 млн руб. социально-ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим помощь безнадзорным животным. В настоящее время назрела необходимость, в связи с принятием по инициативе «Единой России» в декабре 2018 года Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принять аналогичный областной закон. По инициативе председателя областной Думы, секретаря регионального отделения «Единой России» Андрея Хапочкина взаимодействие муниципальных структур и социально ориентированных НКО по вопросам регулирования численности безнадзорных животных станет предметом общественной дискуссии в ближайшее время. В круглом столе примут участие представители законодательной и исполнительной власти и волонтеры, помогающие животным.

Как сообщил Артем Круглик, учитывая актуальность проблемы, при постоянном комитете по экономическому развитию Думы создана рабочая группа под руководством депутата Александра Болотникова по совершенствованию законодательства об ответственном обращении с животными. В нее вошли депутаты, представители различных ведомств и некоммерческих организаций. Представители полиции в рамках их компетенции примут участие в данной рабочей группе, о чем была достигнута предварительная договоренность на состоявшейся встрече, слообщили ТИА «Острова» в региональном отделении партии «Единая Россия».