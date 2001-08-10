Тихоокеанское
информационное агентство
23 Января 2019
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15:20, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили ребенка

21 января, в 11:25, 24-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Раш»,  двигался по улице Амурской, в южном направлении. В районе дома №121, по предварительным данным, при проезде регулируемого пешеходного перехода, выехал на запрещающий сигнал светофора, где совершил наезд на 9-летнего пешехода, переходившего проезжую часть на разрешающий (зелёный) сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД России по Сахалинской области.

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