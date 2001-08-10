Сахалинец получил коробку с продуктами и наркотиками

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области совместно с оперативниками областного УФСИН задержан 55-летний, ранее неоднократно судимый житель Корсакова, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Ранее полицейским поступила информация, что вышеуказанный гражданин должен получить с материка запрещенные к обороту вещества.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан с поличным, как только получил «товар» на руки.

Вскрыв картонную коробку, правоохранительные органы обнаружили в ней продукты питания и бытовую химию. При дальнейшей проверке, в коробке из под стирального порошка было обнаружено 4 шприца заполненных вязким веществом темного цвета.

Изъятое было отправлено на экспертизу, которая установила, что в них содержится гашишное масло массой более 110 грамм.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере. Подозреваемый задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – основания для задержания подозреваемого.