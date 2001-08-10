Два факта мошенничества зарегистрированы за прошедшие сутки на Сахалине

В отдел МВД России Анивскому городскому округу поступило заявление от 48-летней жительницы села Троицкого. Женщина рассказала, что после переписки со «знакомой» с ее банковского счета сняли более 60 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Потерпевшая пояснила, что она зарегистрирована в одной из популярных социальных сетей. Днем ей пришло сообщение от знакомой. Девушка попросила написать ей в личном сообщении ее номер телефона. Не задумавшись, зачем ее подруге это информация, потерпевшая выполнила ее просьбу. Через некоторое время ей «подруга» снова ей написала, с просьбой переслать коды, которые начали приходить в смс-сообщениях на гаджет женщины. Продолжая верить, что ей действительно пишет знакомая, потерпевшая передала ей эти данные. Далее в одном из сообщений потерпевшая увидела, что в смс указано снятие денежных средств с ее банковского счета и немедленно обратилась за помощью в банк, но было уже поздно.

В этот же день в районный отдел полиции Углегорска обратился 47-летний местный житель. Он рассказал, что ему на телефон позвонили с неизвестного номера. На другом конце провода ему ответил мужчина и представился сотрудником банка. Войдя в доверие, он предложил потерпевшему открыть счет на выгодных условиях, но для его получения, необходимо внести залог. Заявителя заинтересовало данное предложение, после чего он внес на «липовый» счет более 13 тысяч рублей, надеясь на хороший процент, но вместо этого только потерял вышеуказанную сумму.