Полиция Южно-Сахалинска пресекла факт нетрезвой езды
Сотрудниками дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску была остановлена японская иномарка под управлением 37-летнего местного жителя. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
При проверке документов от мужчины исходил стойкий запах алкоголя. Сотрудники полиции незамедлительно отстранили указанного гражданина от управления автомобилем.
Дальнейшая проверка показала, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобиля в нетрезвом состоянии и был лишен водительских прав сроком на 30 месяцев и был приговорен к 150 часам обязательных работ. Несмотря на действующие наказание, злоумышленник повторно сел за руль, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на спецстоянку. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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