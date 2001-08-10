Сотрудники полиции областного центра задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью

Вчера в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от одной из больниц областного центра. К ним поступил 28-летний мужчина с несколькими ножевыми ранениями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудники полиции по горячим следам установили обстоятельства происшествия и задержали причастную к данному деянию гражданку – ей оказалась 37-летняя местная жительница.

Предварительно установлено, что потерпевшая позвала к себе в гости знакомых. Компания распивала спиртные напитки. После долгого застолья двое из граждан уснули, а подозреваемая с потерпевшим продолжили употреблять спиртное. Через некоторое время между ними возникла словесная ссора, в ходе которой злоумышленница взяла нож и нанесла потерпевшему несколько ножевых ранений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.