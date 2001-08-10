В Невельске полицейские пресекли факт фиктивной регистрации иностранных граждан

Сотрудниками ОМВД России по Томаринскому городскому округу выявлен факт фиктивной регистрации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Установлено, что жительница райцентра зарегистрировала в своей квартире 2 граждан из ближнего зарубежья. При этом указанные лица на ее жилплощади никогда не проживали.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.