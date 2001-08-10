Первоклассники города Холмска побывали в стране дорожных знаков
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, для первоклассников школы № 6 города Холмска сотрудники холмской Госавтоинспекции, совместно с юными инспекторами движения провели акцию по Правилам дорожного движения «Путешествие в страну дорожных знаков». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
В начале путешествия к школьникам обратилась инспектор по пропаганде, которая рассказала о том, какие требования Правил дорожного движения должны соблюдать пешеходы в зимний период времени и какие меры безопасности необходимо соблюдать во время движения. Кроме того, со школьниками разобрали ситуации, которые могут встретиться по дороге из дома до школы и как избежать опасность на проезжей части. Также школьники вспомнили, как правильно вести себя в общественном транспорте и на автобусных остановках. Напомнила инспектор и о катании на зимних спортивных видах транспорта, что при катании с горок нужно быть бдительными и предельно внимательными.
В свою очередь, ЮИД рассказали школьникам о своей деятельности в отряде, и о том, что они являются помощниками Госавтоинспекции, а после юные инспекторы, переодевшись в сказочных героев, показали школьникам сценку по Правилам дорожного движения.
В завершении мероприятия, первоклассникам была предложена игра «Красный, желтый, зеленый», по окончании которой, ЮИДовцы подарили всем школьникам световозвращающие значки на одежду. Учащиеся в свою очередь пообещали, что они будут дисциплинированными участниками дорожного движения и не будут нарушать Правила дорожного движения.
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