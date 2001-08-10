В автомобиле макаровчанина нашли гашишное масло

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области совместно с сотрудниками уголовного розыска Холмского и Макаровского районов в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 26-летний житель Макарова, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Ранее полицейским поступила информация, что вышеуказанный гражданин хранит в автомобиле запрещенные к обороту средства.

При осмотре транспортного средства, в салоне были обнаружены шесть прозрачных полимерных пакетиков с вязким веществом темного цвета и специфическим запахом. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством – гашишным маслом, массой более 4,5 грамма.

Как пояснил злоумышленник, наркотик он приобрел для личного употребления.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.