Двое сахалинцев попались на одну и туже уловку мошенников

За минувшие сутки двое сахалинцев обратились в правоохранительные органы с заявлениями о хищении у них денежных средств путем обмана. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Первый случай произошел в портовом городе Невельске. Пенсионерке 1954-го года рождения позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил женщине, что в настоящий момент ее кредитную карту пытаются взломать, и чтобы злоумышленники не похитили сбережения нужно немедленно сообщить ему номер карты и код на ее обороте. Ничего не подозревающая заявительница поверила мошеннику и лишилась почти 15 тысяч рублей, находившихся на ее счету.

Через несколько часов подобный случай произошел в городе Долинске. Позвонивший на номер 53-летнего мужчины аферист также представился сотрудником безопасности банка. По аналогичной схеме он вошел в доверие к потерпевшему и сообщил, что для спасения сбережений нужно перевести все средства на другой счет. При этом заявителя уверили, что после проверки безопасности его деньги будут переведены обратно. Не заподозрив ничего противозаконного, заявитель выполнил требования мошенника и перевел ему на счет 50 тысяч рублей. Как только средства поступили на счет злоумышленника, он бросил трубку и больше на связь не выходил.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к совершению данных деяний. Ведется следствие.