Вандалы повредили решётку ограждения биатлонного центра в Южно-Сахалинске

Неизвестные повредили решётку ограждения биатлонного центра «Триумф» в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

По словам сотрудников спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта (СШОР ЗВС), удар по перегородке, судя по всему, наносился тяжёлым предметом. Злоумышленники помяли металлические звенья ограждения, а некоторые и вовсе выбили.

С какой целью был совершён акт вандализма, неизвестно. В настоящий момент обстоятельства случившегося выясняются.

Ограждение на биатлонном комплексе установлено осенью прошлого года по требованию Росгвардии для безопасности во время проведения спортивных стрельб.

Специалисты СШОР ЗВС призывают сахалинцев и гостей региона с пониманием относиться к ограничительным мерам, созданным в целях безопасности граждан, и не портить спортивную инфраструктуру.

По словам сотрудников спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта (СШОР ЗВС), удар по перегородке, судя по всему, наносился тяжёлым предметом. Злоумышленники помяли металлические звенья ограждения, а некоторые и вовсе выбили.

С какой целью был совершён акт вандализма, неизвестно. В настоящий момент обстоятельства случившегося выясняются.

Ограждение на биатлонном комплексе установлено осенью прошлого года по требованию Росгвардии для безопасности во время проведения спортивных стрельб.

Специалисты СШОР ЗВС призывают сахалинцев и гостей региона с пониманием относиться к ограничительным мерам, созданным в целях безопасности граждан, и не портить спортивную инфраструктуру.