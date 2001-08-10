Вторая смена в девятнадцати школах Южно-Сахалинска отменена

Занятия во второй смене 24 января отменены в 19-ти общеобразовательных учреждениях Южно-Сахалинска. Это школы № 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 22, 23, 26, 30, 31, 32, а также Восточная гимназия, коррекционная школа «Надежда», гимназии № 1, 2, 3 и лицей №1. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Первое сообщение о заложенном взрывном устройстве появилось в 09.23. В связи с произошедшим было принято решение — остановить учебный процесс. Старшеклассников распустили по домам, детей, обучающихся в среднем и младшем звеньях, забрали родители. Детей, чьи родители не смогли оперативно забрать домой, разместили в близлежащих общественных местах под контролем педагогов.