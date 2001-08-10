Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2019
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13:45, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Корсакова подозревается в незаконном хранении наркотических средств

Сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области совместно с уголовным розыском ОМВД России по Корсаковскому городскому округу задержан 44-летний гражданин, подозреваемый в незаконном хранении наркотиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Ранее оперативники установили, что вышеуказанный житель Корсакова хранит у себя дома запрещенные к обороту вещества. В результате осмотра жилища подозреваемого и прилегающей к нему территории полицейские обнаружили полимерный пакет с веществом растительного происхождения, а также инструментарий для изготовления наркотиков кустарным способом и их употребления.

Проведенное исследование подтвердило, что в пакете находилась марихуана массой 81,8 граммов, что является значительным размером.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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