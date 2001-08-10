Предположительно наркотические вещества обнаружены в автомобиле жителя Холмска

В ночь на 24 января в ходе несения службы сотрудниками специализированного батальона ДПС на пересечении улицы Донской и Холмского шоссе был остановлен легковой автомобиль без госномеров.

За рулем транспортного средства находился 31-летний житель города Холмска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

При осмотре транспортного средства сотрудники полиции обнаружили в салоне силиконовую трубку с веществом растительного происхождения и специфическим запахом. Также в подлокотнике автомобиля была найдена банка с аналогичным веществом.

Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Известно, что ранее вышеуказанный гражданин привлекался к ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Обнаруженное изъято и направлено на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.