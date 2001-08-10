45 тысяч рублей отдала мошенникам жительница Корсакова
Вчера в отдел МВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 43-летней местной жительницы. Путем обмана у женщины похитили крупную сумму денег. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Потерпевшая пояснила, что хотела приобрести автомобиль. В интернете она нашла объявление о продаже подходящей ей машины и позвонила по указанному номеру. При разговоре с продавцом, гражданка сообщила, что готова приобрести машину, но попросила отсрочку, чтобы собрать необходимую сумму. Мужчина на другом конце провода выразил согласие на такие условия сделки, если заявительница внесет небольшую предоплату. Поверив злоумышленнику, гражданка перевела на указанный ей счет 45 тысяч рублей и стала собирать деньги на покупку. Однако в дальнейшем, продавец на связь с ней больше не выходил, телефон оказался отключен, а объявление о продаже машины пропало. Поняв, что стала жертвой мошенника, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. Устанавливаются лица, причастные к данному деянию.
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