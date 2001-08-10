В Смирных полиция пресекла факт нетрезвой езды
В ходе несения службы сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Смирныховскому городскому округу в районе улицы Парковой была остановлена японская иномарка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
За рулем находился 29-летний житель райцентра в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции незамедлительно отстранили его от управления автомобилем для дальнейшего разбирательства.
При проверке документов выяснилось, что ранее указанный гражданин уже задерживался за грубое нарушение ПДД. В частности, он был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Гражданин был лишен воительских прав, но несмотря на действующее наказание, снова сел за руль, будучи нетрезвым.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. До решения суда автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.
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