Холмская полиция раскрыла кражу денег с банковского счета

21 января в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 32-летнего жителя райцентра, у которого с банковского счета пропали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Также заявитель пояснил, что ранее он потерял свой мобильный телефон, на котором был установлен мобильный банк. Сотрудники полиции, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили личность причастного к данному деянию гражданина. Им оказался 29-летний местный житель. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый пояснил оперативникам, что нашел на улице телефон. Доступ был заблокирован паролем. Тогда подозреваемый вытащил из него сим-карту и активировал ее уже на своем телефоне. Убедившись, что номер привязан к мобильному банку, он перевел со счета потерпевшего 8 тысяч рублей, которые впоследствии потратил.

Телефон изъят и будет передан законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 – кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.