Сотрудники полиции просят откликнуться граждан, пострадавших от действий лиц, подозреваемых в совершении грабежей
В Южно-Сахалинске сотрудниками полиции задержана группа лиц, подозреваемая в совершении грабежей и разбоя.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что двое ранее неоднократно судимых мужчин знакомились на улице с гражданами и после недолгого общения предлагали вместе распить спиртные напитки. Дождавшись, когда потерпевшие будут в расслабленном состоянии и не смогут оказать физическое сопротивление, злоумышленники силой отнимали у них деньги, телефоны и другое ценное имущество, которое можно было бы перепродать.
В одном из случаев, когда заявитель все-таки попытался дать им отпор, злоумышленники схватили топор и стали угрожать ему расправой. Мужчине удалось убежать и обратиться за помощью в правоохранительные органы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску при участии УУР УМВД России по Сахалинской области, подозреваемые были задержаны. Известно, что ранее указанные лица неоднократно привлекались к уголовной ответственности. В том числе, один из задержанных уже был судим за совершение разбоя.
В настоящий момент правоохранителями устанавливается их причастность к целому ряду противоправных деяний. Подозреваемые заключены под стражу.
УМВД России по городу Южно-Сахалинску просит граждан, пострадавших от действий указанных граждан обратиться по телефонам: 789-144; 789-439.
Анонимность гарантируется, сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
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