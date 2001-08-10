Оперативники Охи раскрыли хищение денежных средств с банковской карты

Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по городскому округу «Охинский» задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в краже денежных средств, сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Ранее в дежурную часть райцентра поступило заявление от жителя райцентра. Мужчина сообщил, что вечером принимал у себя гостя, после ухода которого, он не смог найти свою банковскую карту. Кроме этого, через несколько часов с пропавшей кредитки было обналичено более 60 тысяч рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его для дальнейшего разбирательства.

Предварительно установлено, что потерпевший и злоумышленник распивали спиртные напитки в квартире последнего. Во время застолья хозяин квартиры пользовался планшетом и для входа в меню вводил четырехзначный пин-код. Злоумышленник видел это и запомнил цифры. В какой-то момент заявитель уснул, чем и воспользовался подозреваемый. Осмотрев вещи мужчины, он достал из его кармана куртки банковскую карту, после чего покинул квартиру. Добравшись до ближайшего банкомата, решил использовать пин-код, который видел на планшете и это сработало. Тогда подозреваемый смог снять с карты 62 тысячи рублей. Денежные средства злоумышленник потратил по своему усмотрению, а банковскую карту выбросил за ненадобностью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.