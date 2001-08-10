Тихоокеанское
информационное агентство
29 Января 2019
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14:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За выходные на Сахалине выявлено два фата фиктивной постановки на учет иностранных граждан

Первый факт выявлен сотрудниками ОМВД России по Томаринскому городскому округу. Установлено, что житель райцентра зарегистрировал в своей квартире гражданина из ближнего зарубежья. При этом указанный гражданин на его жилплощади никогда не проживал.

В Невельске полицейскими также выявлен факт фиктивной регистрации, где местный житель поставил на учет по месту пребывания в жилом помещении трех иностранных граждан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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