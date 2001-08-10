Полиция Корсакова раскрыла кражу имущества

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 26-летнего местного жителя. Молодой человек сообщил, что из его квартиры похищены два сотовых телефона и ноутбук общей стоимостью более 23 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель города Корсакова.

Как выяснили стражи порядка, злоумышленник, залез на балкон и путем отжатия балконной двери проник в квартиру заявителя, откуда похитил вышеуказанное имущество. Краденным он распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.