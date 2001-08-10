Полиция Долинска раскрыла магазинную кражу

Ранее в отдел МВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 56-летнего жителя райцентра, который является директором одного из магазинов села Быков. У вышеуказанного гражданина похитили кассовый компьютер и продукты питания. Ущерб составил не менее 14 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности, причастные к данному деянию. Ими оказались 16-летний и двое 15-летних граждан.

Как выяснилось, трое подростков прогуливались по улице Северная, когда обратили внимание на магазин заявителя. Дождавшись пока стемнеет, они при помощи подручного инструмента разбили окно и проникли в помещение. Похитив вышеуказанное имущество, молодые люди скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам, преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении несовершеннолетних, признавшихся в содеянном, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.