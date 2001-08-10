Сотрудники полиции Тымовска раскрыли кражу денежных средств
25 января в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 73-летнего жителя села Красная Тымь, у которого похитили 12 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение злоумышленника было установлено. Подозреваемым оказался 35-летний гражданин, которого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как выяснилось, злоумышленник пришел в гости к заявителю. Позже они начали употреблять спиртные напитки. После долгого застолья потерпевший уснул, а подозреваемый решил осмотреть квартиру. Обратив внимание на денежные средства, которые заявитель оставил на столе, он присвоил их себе и скрылся. Наличные злоумышленник потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданина. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 11:01 24 Января УФСБ области: Эвакуация в школах Южно-Сахалинска — не учения
11:50 24 Января Всероссийский театральный марафон стартовал на Сахалине
14:09 24 Января Около 250 пловцов вышли на старт первенства Сахалинской области
- 10:11 24 Января Вторая смена в девятнадцати школах Южно-Сахалинска отменена
12:50 28 Декабря В Южно-Сахалинске состоялось заключительное в 2018 году заседание общественного совета
16:30 28 Декабря Итоги международного сотрудничества между предпринимателями Сахалина и Хоккайдо обсудили сегодня в областном центре
16:41 29 Декабря В Чехове восстанавливают крышу центра досуга
18:03 28 Декабря Специалисты Южно-Сахалинска поздравили с Новым годом воспитанников спецшколы в Костромском
Выбор редакции
- 18:01 Сегодня Встреча с населением прошла в Яблочном
- 17:15 Сегодня Вероника Мазалова из Холмска включена в состав юношеской сборной команды России по тяжелой атлетике
- 14:05 Сегодня В детской школе искусств «Этнос» прошел конкурс ансамблей народных инструментов
- 13:52 Сегодня Огонь «Детей Азии» в Углегорске прокатился на БелАЗе и побывал на хоккейном матче
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?