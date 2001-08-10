Сотрудники полиции Тымовска раскрыли кражу денежных средств

25 января в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 73-летнего жителя села Красная Тымь, у которого похитили 12 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение злоумышленника было установлено. Подозреваемым оказался 35-летний гражданин, которого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, злоумышленник пришел в гости к заявителю. Позже они начали употреблять спиртные напитки. После долгого застолья потерпевший уснул, а подозреваемый решил осмотреть квартиру. Обратив внимание на денежные средства, которые заявитель оставил на столе, он присвоил их себе и скрылся. Наличные злоумышленник потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданина. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.