В Южно-Сахалинске мужчина влез в чужую квартиру через балкон

Ранее в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 43-летней гражданки, у которой похитили сумку, в которой находились денежные средства и дорогостоящий мобильный телефон. Ущерб составил 61 тысячу рублей. Подозреваемым в данном деянии оказался 37-летний житель областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Установлено, что злоумышленник находился на переулке Водный, где обратил внимание на один из частных домов. Подойдя к жилищу, он увидел, что дверная калитка не заперта. Проникнув на чужую территорию, мужчина подошёл к дому и открыл входную дверь. Зайдя в жилище, подозреваемый обратил внимание на висящую на вешалке сумку. Присвоив ее себе, он покинул место совершения противоправного деяния.

Позже он осмотрел краденое имущество, откуда забрал вышеуказанные вещи, а сумку выкинул, после чего скрылся.

В ходе розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Денежные средства злоумышленник успел потратить на собственные нужды, а телефон пытался перепродать третьим лицам, но не успел. Аппарат изъят и будет передан законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с незаконным проникновением в жилище. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.