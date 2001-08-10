В Южно-Сахалинске мужчина влез в чужую квартиру через балкон
Ранее в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 43-летней гражданки, у которой похитили сумку, в которой находились денежные средства и дорогостоящий мобильный телефон. Ущерб составил 61 тысячу рублей. Подозреваемым в данном деянии оказался 37-летний житель областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Установлено, что злоумышленник находился на переулке Водный, где обратил внимание на один из частных домов. Подойдя к жилищу, он увидел, что дверная калитка не заперта. Проникнув на чужую территорию, мужчина подошёл к дому и открыл входную дверь. Зайдя в жилище, подозреваемый обратил внимание на висящую на вешалке сумку. Присвоив ее себе, он покинул место совершения противоправного деяния.
Позже он осмотрел краденое имущество, откуда забрал вышеуказанные вещи, а сумку выкинул, после чего скрылся.
В ходе розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Денежные средства злоумышленник успел потратить на собственные нужды, а телефон пытался перепродать третьим лицам, но не успел. Аппарат изъят и будет передан законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с незаконным проникновением в жилище. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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