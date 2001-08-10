Сахалинец, совершивший разбойное нападение на магазин в Поронайске, пойдет под суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего ранее судимого сахалинца, совершившего разбойное нападение на магазин в городе Поронайске. Гражданину также инкриминируются ряд других преступлений, совершенных им Смирновском районе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Напомним, 25 августа 2018 года в дежурную часть полиции Поронайского района поступило сообщение о разбойном нападении на магазин по улице Октябрьская. Неизвестный, угрожая продавщице огнестрельным оружием, похитил с прилавка золотые изделия и 58 тысяч рублей выручки. Стоимость похищенных украшений составила свыше полутора миллиона рублей.
На розыск злоумышленниканезамедлительно был ориентирован весь личный состав полиции. Его личность была оперативно установлена. Им оказался 28-летний ранее уже судимый за разбой уроженец Смирныховского района, который проживал в Поронайске вместе с родственниками. В результате оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в Анивском районе. Большая часть похищенных украшений, а также оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты стражами порядка.
В ходе дальнейшего следствия, проведенного следователями ОМВД России по Поронайской городскому округу и следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Смирныховский», была установлена причастность задержанного не только к разбойному нападению. В феврале и марте минувшего года злоумышленник совершил две квартирные кражи в пгт. Смирных.
Установлено, что зимой обвиняемый похитил из квартиры по улице 60 лет СССР бытовую технику и различное имущество. Во второй раз, помимо дорогостоящей аппаратуры, украшений и других ценных вещей, обвиняемый унес с собой сейф с охотничьим обрезом «Сайга-МК» и патронами. Ключ от него злоумышленник обнаружил в куртке хозяина, которая висела коридоре.
Украденное имущество злоумышленник перевез в Поронайск, где постепенно сбывал его третьим лицам, а огнестрельное оружие и боеприпасы хранил в своей квартире вплоть до дня, когда совершил разбойное нападение на магазин. В дальнейшем злоумышленник намеревался скрыться в Смирныховском районе, а затем и вовсе покинуть пределы Сахалинской области, но был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска.
Органами следствия собрана исчерпывающая база доказательств, для предъявления обвинения в совершении целого ряда преступлений: две квартирные кражи, хищение оружия и боеприпасов, незаконное хранение огнестрельного оружия, разбой. Уголовное дело направлено в суд для вынесения приговора. В совокупности преступлений обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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