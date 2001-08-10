Сахалинка ударила собутыльника ножом в грудь

Вчера днем в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от врача одной из больниц областного центра. К ним в реанимационное отделение доставлен мужчина 1979 года рождения, у которого диагностировано колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением межреберной артерии. Об этом ТИА «ОСтрвоа» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска в течении нескольких часов установили личность подозреваемой, коей оказалась знакомая потерпевшего. Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства.

Как пояснила гражданка, она гостила у потерпевшего и распивала с ним спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, переросший в драку. Тогда подозреваемая схватила со стола нож и нанесла своему знакомому один удар в область груди, причинив тем самым умышленный вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.