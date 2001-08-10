Долинские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу «Долинский» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний, ранее судимый местный житель, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Ранее полицейским поступила оперативная информация, что вышеуказанный гражданин хранит при себе запрещенные к обороту средства.

В ходе досмотра в кармане куртки подозреваемого был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета и специфическим запахом. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения массой 0,40 грамм. По словам злоумышленника наркотик он приобрел у неизвестного лица для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.