Сахалинские полицейские задержали подозреваемых в незаконном хранении и сбыте наркотиков
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое жителей областного центра, подозреваемых в незаконном хранении и сбыте наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции выяснили, что некий гражданин сбывает запрещенные к обороту вещества на территории Южно-Сахалинска.
При дальнейших мероприятиях потребители наркотического вещества были установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства. Проведя личный осмотр двух граждан 1981 и 1985 года рождения, оперативники обнаружили и изъяли у каждого из них по прозрачному полимерному пакетику с вязким веществом темного цвета и специфическим запахом. Экспертиза установила, что это гашишное масло. Общая масса изъятого составила более 1 грамма. Оба злоумышленника пояснили, что купили наркотические вещества у своего знакомого – 41-летнего жителя областного центра.
Проведя осмотр жилища вышеуказанного подозреваемого, сотрудники УКОН обнаружили еще один полимерный пакетик с аналогичным наркотиком, массой 0,60 грамм.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных статей 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и пунктом «б» части 3 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый в сбыте к обороту запрещенных веществ задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В отношении двух других граждан, подозреваемых в незаконном хранении наркотка, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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