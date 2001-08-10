Полиция Охи раскрыла кражу газового котла

Ранее в отдел МВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление от 47-летней местной жительницы, у которой с квартиры пропал газовый котел. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка установили обстоятельства кражи и личность злоумышленника. Им оказался 26-летний местный житель, являющийся ее знакомым.

Как оказалось заявительница оставляет ключи от квартиры своей подруге, чтобы та присматривала за жильем, когда она отсутствует. После того, как потерпевшая снова в очередной раз уехала по делам, подозреваемый пришел в гости к подруге потерпевшей. Затем дождался, когда женщина отвлечется и похитил ключ от чужой квартиры.

Беспрепятственно проникнув в жилище, он похитил газовой котел и скрылся. Краденым имуществом подозреваемый хотел распорядиться по своему усмотрению, но был задержан стражами порядка. Похищенное изъято и будет передано законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с незаконным проникновением в жилище.