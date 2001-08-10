Сахалинка одолжила карту знакомому и лишилась денег

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску задержан 22-летний житель областного центра, подозреваемый в краже денежных средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Ранее в дежурную часть полиции поступило заявление от 35-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что к ней в гости зашел её знакомый, с которым они вместе работали. Женщина дала свою кредитную карту молодому человеку и попросила его сходить за продуктами, сообщив при этом пин-код. Однако из магазина её знакомый не вернулся. Кроме этого, через несколько часов с кредитки было списано 45 тысяч рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его для дальнейшего разбирательства. Молодой человек сознался в содеянном, вернул потерпевшей карту, а также часть похищенных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.