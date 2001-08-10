Сахалинец влез в дом к пенсионерке и угрожал ножом

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 45-летний житель областного центра, подозреваемый в разбойном нападении на дом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

27 января около 4-х часов утра в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от 66-летний жительницы села Стародубское. На место происшествия немедленно была отправлена следственно-оперативная группа. Пенсионерка рассказала оперативникам, что около полуночи неизвестный мужчина разбил окно и проник в дом. В доме находились только она и ее племянница, у которой тяжелая форма инвалидности.

Угрожая ножом, он похитил мобильный телефон, вернув сим-карту пенсионерке, забрал остатки пенсии, всю мелочь из копилки, а также прихватил с собой пачку кофе и блок сигарет. Общий ущерб потерпевшая оценила более чем в 11 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изучив место происшествия и проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался 45-летний житель областного центра, который ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов, в том числе за разбойные нападения. В скором времени его местонахождение было установлено, а сам он задержан. Часть похищенного изъята и возвращена законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере. В настоящий момент подозреваемый находится под арестом.