Полиция областного центра задержала угонщика

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 39-летней жительницы областного центра, у которой угнали автомобиль. Женщина пояснила, что отдыхала в компании знакомых. Об этом ТИА «Острова» сообщили УМВД России по Сахалинской области.

Когда она отвлеклась, один из ее приятелей взял ключи от машины и покинул жилище. Через некоторое время она посмотрела в окно и увидела, как ее иномарка уезжает. Тогда она незамедлительно обратилась в полицию за помощью.

В ходе розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 32-летний местный житель. В скором времени он был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Оперативники выяснили, что после недолгого застолья злоумышленник попросил у женщины ключи от иномарки. Ему захотелось «покататься» по городу, но гражданка отказала ему. Через некоторое время хозяйка квартиры вышла в другую комнату. Мужчина, воспользовавшись моментом пока за ним никто не наблюдает, взял ключи и покинул жилище. Спустившись на улицу, он завел машину потерпевшей и уехал. Покатавшись, он бросил транспортное средство на дороге и скрылся.

Полицейские установили местонахождение машины. Она изъята и будет возвращена законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации – угон.