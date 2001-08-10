Бдительная холмчанка не поддалась на уговоры мошенника и обратилась в полицию

30 января в дежурную часть отдела МВД России по Холмскому городскому округу обратился родственник 70-летней местной жительницы. Он рассказал, что у нее пытались похитить с банковской карты денежные средства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Прибывшие на место сотрудники полиции опросили женщину и выяснили, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился якобы ее внуком. В беседе с потерпевшей он рассказал, что по пути в учебное заведение его остановили инспекторы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Чтобы «откупиться» от административного штрафа ему требуется 5 тысяч рублей. Поначалу пенсионерка поверила словам мошенника и уже планировала перевести вышеуказанную сумму на счет злоумышленника, но ее отговорила гостившая у нее внучка. Женщины решили проверить слова афериста и позвонить молодому человеку лично. Поняв, что «план» по хищению денег провалился, неизвестный мужчина бросил трубку и отключил телефон.