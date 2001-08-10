Сахалинка чуть не лишилась автомобиля Toyota Land Cruiser 200 из-за долга

Жительница Охинского района после общения с судебным приставом не стала рисковать внедорожником и оплатила задолженность по кредиту. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Женщина своевременно не выполнила условия договора займа, в результате чего в отношении неё в отделе судебных приставов по Охинскому району было возбуждено исполнительное производство о взыскании 148 тыс. рублей в пользу кредитной организации.

Зная о необходимости оплаты и последствиях неисполнения требований судебного решения, сахалинка не предпринимала мер для добровольного погашения кредита, застать её по месту проживания не представлялось возможным. При проверке имущественного положения неплательщицы представитель закона установил в её собственности автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200, а также наличие расчётных счетов в банках.

Явившейся на прием сахалинке судебный пристав-исполнитель разъяснил последствия неисполнения требований исполнительного документа, в частности в виде запрета регистрационных действий в отношении транспортного средства, а также его ареста.

Осознав свое положение, женщина в кратчайшие сроки оплатила кредитную задолженность в полном объеме.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов во избежание применения мер принудительного характера.