Пешехода сбили в Южно-Сахалинске в результате еще одного ДТП

31 января в 12:20, 36-летний водитель автомобиля «TOYOTA PREMIO», при начале движения в районе дома 78 по улице Чехова в городе Южно-Сахалинске, осуществляя поворот налево, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «NISSAN X-TRAIL». В результате столкновения «NISSAN X-TRAIL» допустил боковой занос и совершил наезд на 39-летнюю женщину.

В результате ДТП 22-летняя девушка, пассажир автомобиля «TOYOTA PREMIO» и пешеход получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.