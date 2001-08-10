Тихоокеанское
информационное агентство
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13:35, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пешехода сбили в Южно-Сахалинске в результате еще одного ДТП

31 января в 12:20, 36-летний водитель автомобиля «TOYOTA PREMIO», при начале движения в районе дома 78 по улице Чехова в городе Южно-Сахалинске, осуществляя поворот налево, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «NISSAN X-TRAIL». В результате столкновения «NISSAN X-TRAIL» допустил боковой занос и совершил наезд на 39-летнюю женщину.

В результате ДТП 22-летняя девушка, пассажир автомобиля «TOYOTA PREMIO» и пешеход получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

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