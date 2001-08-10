В Томаринском районе произошло ДТП

1 февраля, примерно в 9:40 водитель, управляя автобусом НУUNDАI АЕRОТОWN двигался в южном направлении по автодороге «Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск». На 192 км, по предварительным данным, в условиях метели, не учёл метеорологические условия в результате чего совершил наезд на автомобиль TOYOTA CALDINA, который находился на проезжей части дороги.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, водители и пассажиры вышеуказанных транспортных средств не пострадали. На момент ДТП в автомобиле «НУUNDАI АЕRОТОWN» находились 31 пассажир, из них 2 детей, которые в настоящее время следуют до пункта назначения на другом автобусе, сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.