Тихоокеанское
информационное агентство
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16:55, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Томаринском районе произошло ДТП

1 февраля, примерно в 9:40 водитель, управляя автобусом  НУUNDАI АЕRОТОWN двигался в южном направлении по автодороге «Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск». На 192 км, по предварительным данным, в условиях метели, не учёл метеорологические условия в результате чего совершил наезд на автомобиль TOYOTA CALDINA, который находился на проезжей части дороги. 

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, водители и пассажиры вышеуказанных транспортных средств не пострадали. На момент ДТП в автомобиле «НУUNDАI АЕRОТОWN» находились 31 пассажир, из них 2 детей, которые в настоящее время следуют до пункта назначения на другом автобусе, сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

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