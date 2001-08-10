Два факта телефонного мошенничества зарегистрированы в Сахалинской области за минувшие сутки

В минувшие сутки органами внутренних дел Сахалинской области возбуждено два уголовных дела по фактам мошенничеств. Доверившись неизвестным, два жителя островного региона лишились своих денежных средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Первый случай произошел в Южно-Сахалинске. Пожилой пенсионерке 1958-го года рождения на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился ее сыном. В ходе беседы мошенник убедил женщину, что он находится в трудном финансовом положении и ему нужно немного денег. Будучи уверенной, что с ней действительно разговаривает ее сын, заявительница перевела на указанный счет афериста более 28 тысяч рублей. Получив деньги, неизвестный отключил телефон.

Спустя несколько часов, в городском округе «Охинский» 45-летний мужчина решил приобрести себе иномарку. Для этого он просматривал различные сайты в интернете. Одно из объявлений его заинтересовало, и он позвонил по указанному номеру, где ему ответил неизвестный. В ходе непродолжительного диалога злоумышленник убедил мужчину в том, что машину следует купить прямо сейчас, иначе он ее продаст другому человеку. Если же он хочет приобрести транспортное средство, то должен перевести на его банковскую карту задаток в размере 80 тысяч рублей. Ничего не подозревавший заявитель согласился на условия мошенника и перевел ему вышеуказанную сумму. Как только деньги были перечислены, аферист бросил трубку, а объявление было удалено.