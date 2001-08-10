Полицейские Южно-Сахалинска оперативно раскрыли кражу денег

Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержана жительница областного центра, подозреваемая в хищении денежных средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Установлено, что 39-летняя потерпевшая зашла в один из банкоматов, расположенных на улице Сахалинской. Сняв со счета 10 тысяч рублей, женщина забрала свою кредитую карту, но забыла взять денежные средства и ушла. На этот факт обратила внимание подозреваемая, которая стояла в очереди. Она присвоила себе чужие деньги и потратила их по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.