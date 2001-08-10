За нетрезвую езду житель Южно-Сахалинска стал фигурантом уголовного дела
Сотрудниками специализированного батальона дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Сахалинской области в районе улицы Малиновой была остановлена японская иномарка под управлением 29-летнего жителя областного центра. Водитель находился в состоянии опьянения. От него исходил резкий запах алкоголя, речь при общении с сотрудниками полиции была несвязной. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В ходе последовавшей проверки было установлено, что ранее он уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение, но снова сел за руль будучи нетрезвым.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.
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