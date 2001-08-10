Полицейские Анивы раскрыли кражу электроинструментов
В отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 28-летней местной жительницы. Она сообщила, что из ее частного дома, в котором сейчас ведутся ремонтные работы, были похищены дорогостоящие электроинструменты. Стоимость ущерба гражданка оценила в 14 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в полиции региона.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, была установлена личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель райцентра.
Выяснилось, что злоумышленник, находясь на проспекте Мира, обратил внимание на двухэтажный дом, принадлежащий заявительнице. С улицы было видно, что в нем ведутся строительные работы. Обойдя дом, он убедился, что внутри сейчас никого нет, а одно из окон открыто. Воспользовавшись моментом пока за ним никто не наблюдает, подозреваемый проник в чужое жилище. Осмотрев комнаты, молодой человек обнаружил, под диваном электроинструменты. Забрав вышеуказанные вещи себе, злоумышленник скрылся. Краденое он перепродал третьим лицам, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Устанавливается причастность гражданина к аналогичным противоправным деяниям.
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