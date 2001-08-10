Тихоокеанское
информационное агентство
5 Февраля 2019
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Семь районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
18:39, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Закрыто движение пассажирского транспорта от Южно-Сахалинска до Холмска

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 18 часов 00 минут  04 февраля 2019 года  в соответствии с решением КЧС закрыто движение для автобусов, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки на участке автодороги «Южно-Сахалинск-Холмск». Об этом ТИА "Острова" сообщили в ГАИ.

Движение ограничено до улучшения погоды и создания условий для безопасного движения транспорта.

Управление ГИБДД УМВД России рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

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