Закрыто движение пассажирского транспорта от Южно-Сахалинска до Холмска

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 18 часов 00 минут 04 февраля 2019 года в соответствии с решением КЧС закрыто движение для автобусов, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки на участке автодороги «Южно-Сахалинск-Холмск». Об этом ТИА "Острова" сообщили в ГАИ.

Движение ограничено до улучшения погоды и создания условий для безопасного движения транспорта.

Управление ГИБДД УМВД России рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.